ОІС закликає ООН направити до Сирії миротворців

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

На думку ОІС, миротворці можуть допомогти стабілізації ситуації в Сирії і, як результат, скорочення потоку біженців.

На своєму екстреному засіданні в столиці Саудівської Аравії Джедде члени ОІС закликали всі мусульманські країни приймати сирійських біженців в знак ісламської солідарності.

При цьому було відзначено, що більше половини з 57 країн-членів ОІС не підписали Конвенцію ООН про статус біженців.

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Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус вважає, що інформація про відправку російських військових для підтримки сил президента Сирії Башара Асада лише ускладнює пошук політичного рішення конфлікту.