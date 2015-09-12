Обама: Росія робить помилку, збільшуючи підтримку Асада

"Їхня стратегія, яка полягає в подвоюванні ставки на Асада є помилковою", - сказав президент Обама під час зустрічі з американськими військовослужбовцями, передає Радіо Свобода.

Це заява президента пролунала після численних повідомлень в американській пресі про те, що Росія в останні різко збільшила військові поставки в Сирію. За деякими даними, в цю країну перекидаються російські військовослужбовці та техніка. Досі представники Сполучених Штатів обмежувалися стриманими попередженнями на адресу Москви.

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У п'ятницю президент Обама підкреслив, що дії Москви підривають зусилля з пошуку політичного врегулювання проблеми. За словами президента, такі дії "можуть не дозволити нам досягти політичного рішення, яке необхідно для того, щоб повернути мир в Сирії".

В останні місяці Білий дім висловив сподівання на можливість співпраці з Кремлем у пошуку політичного вирішення сирійського кризи. Раптове різке розширення масштабів російської допомоги Багдаду стало, як повідомляє американська преса, повною несподіванкою для Білого дому.

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Раніше УНІАН повідомляв, що США не мають точної інформації про те, чим займаються російські військові в Сирії, але розраховують на конструктивний внесок РФ в боротьбу з угруповання "Ісламська держава" (ІД).