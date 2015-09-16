Могеріні закликала лідерів ЄС із усією відповідальністю підійти до захисту біженців

Про це вона заявила в інтерв'ю газеті Liberation, передає ТАСС.

"Якщо ми дійсно хочемо врегулювати дану кризу, необхідно, щоб представники Європейського союзу прийняли для цього всі належні відповідальні рішення у сфері внутрішньої політики. Зокрема, погодившись на розподіл відповідальності в тому, що стосується прийому біженців і обов'язкового розгляду запитів на надання притулку. Саме це і пропонує Європейська комісія", - сказала Могеріні.

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Вона підкреслила, що "тільки якщо країни ЄС доведуть, що вони гідні довіри і поваги при здійсненні своєї внутрішньої політики, то тоді вони зможуть користуватися довірою і у сфері зовнішньої політики". "Лише такий шлях дозволить нам проводити ефективні дії в регіоні, з якого надходять біженці", - зазначила верховний представник.

Говорячи про шляхи врегулювання сирійської кризи, Могеріні відкинула можливість того, що для цього буде достатньо військової операції. "Ні, одного військового шляху недостатньо. Безумовно, необхідна військова підтримка дій проти "Ісламської держави", які вживає міжнародна коаліція в Іраку - але в цілому цього недостатньо. Тим більше враховуючи, що в Сирії окрім усього іншого йде і громадянська війна, припинити яку зовнішня військова акція не в змозі", - сказала Могеріні.

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"Рішення повинне бути політичним і дипломатичним. Необхідно визначити загальний "майданчик", з опорою на який різні сторони (за винятком, зрозуміло, "Ісламської держави"), могли б вести діалог і прийти до згоди щодо нової системи управління Сирією. Тільки це може покласти край цій складній громадянської війни і дозволить ефективно вести боротьбу проти джихадстської організації", - підкреслила верховний представник ЄС.