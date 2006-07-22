”Візовий кодекс” ЄС усуне зневажливе ставлення до українських громадян

Делегації України та Європейської Комісії на переговорах у Брюсселі погодили проект Угоди між Україною та ЄС про спрощення візового режиму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, делегацію України очолив заступник міністра закордонних справ Микола МАЙМЕСКУЛ.

На переговорах 20 липня сторони також досягли суттєвого прогресу в узгодженні проекту Угоди про реадмісію осіб, з урахуванням національних інтересів України.

Сторони домовились провести наступний раунд переговорів щодо проекту Угод між Україною та ЄС щодо спрощення візового режиму та реадмісії осіб у вересні ц.р., під час якого українська сторона сподівається остаточно підготувати угоди до підписання.

У своєму виступі М.МАЙМЕСКУЛ наголосив на численних проблемах, з якими стикаються громадяни України при оформленні віз для в’їзду до держав-членів Європейського Союзу. Українська сторона наголосила на неприпустимості випадків зневажливого ставлення до громадян України, необхідності забезпечення з боку держав-членів ЄС прозорості візових процедур, уніфікації візових вимог усіма державами-членами. Європейській стороні були передані результати досліджень громадських організацій зі цього питання.

У свою чергу представники Євросоюзу повідомили про схвалення Європейською Комісією 19 липня проекту „Візового кодексу”, який має замінити існуючі інструктивні матеріали з цього питання та містить, зокрема, обов’язок консула пояснювати причини візової відмови. Водночас керівник делегації Єврокомісії пообіцяв невідкладно звернутися до керівників дипломатичних установ держав-членів ЄС в Україні з метою розв’язання згаданої проблематики по лінії консульських служб та МЗС України.