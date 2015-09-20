Після обробки 58,12% протоколів партія Ципраса набирає 35,51%

Про це повідомило МВС Греції, передають РИА Новости. На думку експертів, дані значно не зміняться.

Одночасно з публікацією кількості голосів МВС повідомляє, скільки місць партії отримують в 300-місцевому парламенті. СІРІЗА попередньо отримує 145 місць у парламенті, "Нова демократія" — 75. За попередніми даними, до парламенту проходять вісім партій.

На третьому місці — ультраправа "Золота зоря", яка отримала 7,05% і 19 місць. Лівоцентристська ПАСОК отримує 6,41% голосів і 17 місць, Компартія — 5,43% голосів і 15 місць, "Потамі" — 3,97% голосів і 11 місць, "Союз центристів" — 3,40% голосів і 9 місць.

"Незалежні греки", які були молодшими партнерами по коаліції СІРІЗА, знову проходять в парламент з 3,66% голосів, у партії 10 місць. Лідер партії Панос Камменос заявив, що в понеділок вранці почне обговорювати з прем'єр-міністром Алексісом Ципрасом створення нового уряду. СІРІЗА і АНЕЛ розташовують 155 місцями і можуть сформувати уряд без участі третьої партії.

Читайте такожОпитування: партія Ціпраса втрачає популярність в Греції

Утворена вийшли з СІРІЗА депутатами партія "Народна єдність" до парламенту не проходить — у неї 2,85% голосів. Об'єднання партій "Патріотичний союз", в якому брала участь створена вихідцями з колишнього СРСР партія "Схід еллінізму", отримала 0,11% голосів.

Жодній з партій не віддали свої голоси 2,43% виборців. За попередніми даними, явка склала 55,64%. Міністерство внутрішніх справ Греції відповідає за проведення виборів, і сюди надходять дані виборчих комісій.

Читайте такожУ правлячої партії Греції стався розкол

Як повідомляв УНІАН, Коаліція радикальних лівих сил (СІРІЗА) екс-прем'єра Алексіса Ціпраса на дострокових парламентських виборах у Греції набирає 33-35% голосів за підсумками підрахунку 100% офіційних екзит-полів, поширених провідними місцевими телеканалами відразу після закриття виборчих дільниць.