У Латвії повідомляють про почастішання провокацій російських військових на кордоні

Про це заявив командувач Національними збройними силами Латвії Раймонд Граубе, передає Delfi.lv.

За його словами, військова активність РФ стає "все більш явною" на морі, де почастішали випадки, коли російські кораблі наближаються до територіальних вод Латвії, часто "без раціональних пояснень".

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Як зазначив Граубе, у повітряному просторі ВПС РФ "без видимих причин" наближаються до кордонів країн Балтії, при цьому часто з вимкненими транспондерами.

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Командувач збройними силами Латвії заявив, що така активність росіян не розцінюється як пряма військова загроза, однак непрогнозовані дії армії держави-агресора "викликає тривогу", так як веде до підвищення ризику конфліктів.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Росії зацікавилися правами людини у Прибалтиці.