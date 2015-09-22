Росія зацікавилася правами людини у Прибалтиці

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву представника делегації Росії Тетяни Шличкової. Про це вона заявила на 30-й сесії Ради ООН з прав людини, що проходить у Женеві.

«Дискримінація національних меншин, десятки відмінностей і поразок права негромадян Латвії та Естонії суперечить міжнародним зобов'язанням. Скорочення числа негромадян відбувається переважно за рахунок еміграції та природного зменшення населення, а не натуралізації», - зазначила Шличкова.

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На тлі незрозумілих і безпідставних фобій, підкреслила вона, «в країнах Прибалтики почалися гоніння на інакомислення, які виражаються у тиску і навіть в санкції щодо правозахисників - громадян ЄС».

На думку російської делегації, необхідно приділити більше уваги «дуже тривожній тенденції у галузі прав людини в державах так званої зрілої демократії».

Також, за словами Шличкової, серйозну тривогу викликає тиск на ЗМІ і в цілому наступ на свободу слова.

Як раніше повідомляв УНІАН, у недавньому звіті ОБСЄ йдеться про масштабне порушення прав людини в окупованому Криму.