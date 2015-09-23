Російські ЗМІ повідомили, що Обама таки зустрінеться з Путіним у Нью-Йорку

Про це повідомило інформоване джерело, передає ТАСС.

Президент РФ візьме участь у ювілейній сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.

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У понеділок, 28 вересня, він виступить у рамках загальнополітичної дискусії. Запланована також зустріч з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном.

Раніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що з великою часткою ймовірності під час виступу на Генасамблеї ООН президент Росії звернеться до теми Сирії і боротьби з «Ісламською державою».