Російські ЗМІ повідомили, що Обама таки зустрінеться з Путіним у Нью-Йорку
18:16, 23 вересня 2015Світ
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Зустріч президентів США і РФ Барака Обами і Володимира Путіна під час візиту глави російської держави в ООН наступного тижня відбудеться.
REUTERS
Про це повідомило інформоване джерело, передає ТАСС.
Президент РФ візьме участь у ювілейній сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.
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У понеділок, 28 вересня, він виступить у рамках загальнополітичної дискусії. Запланована також зустріч з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном.
Раніше прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що з великою часткою ймовірності під час виступу на Генасамблеї ООН президент Росії звернеться до теми Сирії і боротьби з «Ісламською державою».
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