Берлусконі назвав зрежисований Кремлем "референдум" у Криму "демократичним" - ЗМІ
Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі назвав зрежисований Кремлем під дулами автоматів «референдум» в Криму щодо від'єднання від України "демократичним".
Про це він заявив на італійському телебаченні, повідомляє Reuters.
Берлусконі, який впродовж довгого часу має тісні взаємовідносини з президентом Росії Володимиром Путіним, розкритикував санкції Заходу, введені проти Росії через її дестабілізаційну роль в Україні. Екс-прем'єр Італії заявив, що санкції приносять шкоди італійським бізнесменам.
Водночас, "референдум" у Криму, який був організований при підтримці військових РФ, Берлусконі назвав "демократичним" та "дійсним".
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"87% кримських громадян взяли участь у голосуванні... 93% проголосували за відділення від України, проголосували за те, щоб бути самостійною республікою, проголосували, щоб стати частиною Російської Федерації", - вважає Берлусконі.
У цьому зв'язку він заявив, що Путін є політичним лідером "номер 1". "Ви повинні бачити любов, подяку та дружелюбність, з якою Путіна зустрічають у Криму", - заявив колишній прем'єр Італії.
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Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України прийняла рішення заборонити в'їзд в Україну Берлусконі.
11 вересня колишній італійський прем'єр прибув до анексованого Росією Криму з "приватним візитом".
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» щодо його самовизначення.
Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% тих, хто взяв участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.
18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
Світова спільнота не визнає Крим у складі Росії.