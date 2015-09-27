Берлусконі назвав зрежисований Кремлем "референдум" у Криму "демократичним" - ЗМІ

Про це він заявив на італійському телебаченні, повідомляє Reuters.

Берлусконі, який впродовж довгого часу має тісні взаємовідносини з президентом Росії Володимиром Путіним, розкритикував санкції Заходу, введені проти Росії через її дестабілізаційну роль в Україні. Екс-прем'єр Італії заявив, що санкції приносять шкоди італійським бізнесменам.

Водночас, "референдум" у Криму, який був організований при підтримці військових РФ, Берлусконі назвав "демократичним" та "дійсним".

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"87% кримських громадян взяли участь у голосуванні... 93% проголосували за відділення від України, проголосували за те, щоб бути самостійною республікою, проголосували, щоб стати частиною Російської Федерації", - вважає Берлусконі.

У цьому зв'язку він заявив, що Путін є політичним лідером "номер 1". "Ви повинні бачити любов, подяку та дружелюбність, з якою Путіна зустрічають у Криму", - заявив колишній прем'єр Італії.

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Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України прийняла рішення заборонити в'їзд в Україну Берлусконі.

11 вересня колишній італійський прем'єр прибув до анексованого Росією Криму з "приватним візитом".

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» щодо його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% тих, хто взяв участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Світова спільнота не визнає Крим у складі Росії.