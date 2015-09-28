Телятина у папильотах, філе міньйон і фуа-гра: В ООН розповіли, чим годують президентів

«Нагодувати 4 тис. людей, мабуть, легше, ніж 170-190 глав держав, оскільки зазвичай немає такої суворої системи безпеки», – заявив Лопес, слова якого наводить центр новин ООН.

Як зазначив шеф-кухар, його завдання полягає в тому, щоб приготувати кілька різних закусок, основних страв та десертів, а співробітники протоколу дегустують вина і страви і вирішують, що готувати для ланчу. Лопес додав, що дегустація та обговорення можуть затягнутися, наприклад, на чотири години.

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Шеф-кухар і його колеги готують не тільки основне меню, але і страви для тих, хто сидить на певній дієті. «Тут в ООН вони воліють класичну французьку кухню», – розповів Лопес. За його словами, йдеться, зокрема, про телятину у папильотах, мусліні з курчати і фуа-гра.

«Вони люблять баранину, телятину, філе міньйон – у всякому разі, за 12 років моєї роботи тут ці страви були присутні в меню», – повідомив шеф-кухар. Крім того, Лопес і його колеги готують рибні і вегетаріанські страви.

Розробляти нове меню для президентського обіду на оонівській кухні починають в січні, і до червня складається попередній список страв. Остаточне рішення приймається в кінці липня спільно з співробітниками протоколу. За словами Лопеса, у нього відмінна команда, на яку завжди можна покластися.