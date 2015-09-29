Внаслідок тайфуну на Тайвані без електроенергії залишилися 2 мільйони будинків

Через негоду також порушено рух залізничного транспорту та припинені польоти, передає Бі-бі-сі.

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На даний момент підтверджена загибель як мінімум двох людей. Багато шкіл і офісні будівлі закриті.

В даний час тайфун пішов у бік Китаю. Повідомляється, що швидкість вітру досягала 63 м на секунду.