Внаслідок тайфуну на Тайвані без електроенергії залишилися 2 мільйони будинків
07:28, 29 вересня 2015Світ
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Внаслідок тайфуну, який обрушився на Тайвань, без електроенергії залишилися близько 2 млн будинків.
REUTERS
Через негоду також порушено рух залізничного транспорту та припинені польоти, передає Бі-бі-сі.
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На даний момент підтверджена загибель як мінімум двох людей. Багато шкіл і офісні будівлі закриті.
В даний час тайфун пішов у бік Китаю. Повідомляється, що швидкість вітру досягала 63 м на секунду.
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