Почалася евакуація пасажирів із круїзного судна, що сіло на мілину

Почалася евакуація пасажирів із круїзного судна "Мона Ліза", що сіло на мілину в Балтійському морі.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за словами представника прес-служби берегової охорони Латвії, таке рішення було ухвалено після невдалих спроб зняти судно з мілини.

В операції з евакуації беруть участь чотири кораблі латвійських морських сил і ще два - державної прикордонної охорони. Пасажири будуть направлені в латвійське місто Вентспілс, де про їхнє подальше розміщення подбає Державна пожежно-рятувальна служба Латвії.

Як повідомляв УНІАН, за даними МЗС України із посиланням на Посольство України в Латвійській Республіці, 4 травня сів на мілину лайнер «Мона Ліза» з 972 пасажирами на борту. До складу екіпажу круїзного лайнера входять 68 громадян України.

Зареєстроване на Багамських островах судно виконувало рейс за маршрутом Ганьськ -Рига-Таллінн. Постраждалих у результаті згаданого інциденту немає.