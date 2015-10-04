У Киргизстані завершилося голосування на парламентських виборах

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За даними Центрвиборчкому, станом на 18:00 явка виборців складала 45,7%. Після завершення голосування прем’єр-міністр Киргизстану Темір Сарієв заявив, що проголосувала більш як половина від кількості виборців у списках.

ЦВК опублікувала попередні результати виборів, за якими семивідсотковий бар’єр долають шість партій, а найбільше голосів (майже 27%) набрала Соціал-демократична партія Киргизстану. На другому місці – партія «Республіка – Ата-Журт» із приблизно 21% голосів.

За інформацією киргизстанської служби Радіо Свобода, голосування супроводжувалося масовими фальсифікаціями, у тому числі за участю сотень студентів університетів. Серед інших порушень – підвезення виборців автобусами до виборчих дільниць, підкуп виборців. У низці міст виборці скаржилися, що їхніх імен не було у списках.

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Парламент Киргизстану обирається на п’ять років за пропорційною системою. На 120 депутатських мандатів претендують 14 партій, які висунули у своїх списках понад двох тисяч кандидатів. У Киргизстані вперше вибори проводяться із застосуванням біометричних технологій ідентифікації громадян і автоматичних зчитувальних урн.

Раніше УНІАН повідомляв, що Киргизстан розриває угоду із США про кооперацію. У вівторок, 21 липня, в прес-службі уряду Киргизстану відзначили, що прем'єр-міністр Темір Сарієв підписав постанову про розірвання цього документа.