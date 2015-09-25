Росія, Іран та Сирія створили військовий штаб в Іраку - Fox News

Як кажуть джерела у розвідці західних країн, цей координаційний штаб включає в себе російських генералів невисокого рангу, передає DT.UA з посиланням на Fox News.

Чиновники у США повідомляють, що наразі ще незрозуміло, чи залучений до цієї структури уряд Іраку.

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Говорячи про появу російських військовослужбовців у Багдаді, один високопоставлений американський чиновник сказав, що "вони з'являються скрізь".

Раніше УНІАН повідомляв, що президент РФ Володимир Путін готується в односторонньому порядку завдати авіаударів по позиціях "Ісламської держави" у Сирії. Зазначається, що на такий крок Росія може піти в тому випадку, якщо США відмовляться координувати дії проти ІДІЛ з Росією, Іраном і сирійською армією.