Столтенберг: Союзники по НАТО єдині в захисті своїх членів та демократичних цінностей, а також в підтримці партнерів

Про це заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг у четвер в Брюсселі, відкриваючи засідання міністрів оборони НАТО, передає власний кореспондент УНІАН.

«Ми ще раз продемонструємо, що ми єдині у захисті наших цінностей демократії, прав людини та верховенства права, що ми віддані у підтримці наших партнерів, і що ми готові захистити кожного союзника від будь-яких загроз», - сказав він.

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Столтенберг зазначив, що навколо країн альянсу існують «значні виклики».

«Криза в Україні, збанкрутілі держави у Північній Африці та на Близькому Сході, поширення тероризму та ускладнення ситуації через військові дії Росії в Сирії та найбільшою після другої світової війни кризою біженців в Європі. Довгострокові виклики вимагають довгострокової адаптації. І це те, що ми робимо», - пояснив він дії альянсу.

Так, зокрема, за словами Столтенберга, НАТО виконує План дій щодо готовності, який був ухвалений на саміті у Вельсі, «обороняти східних союзників на землі, в морі та в повітрі», а Сили швидкого реагування можуть бути розгорнуті за морському дні.

«Сили реагування НАТО кількісним складом до 40 тис. та шість невеликих нових штабів у наших східних союзників зможуть гарантувати в разі необхідності просування наших сил. Вони можуть це зробити швидко та ефективно. Сьогодні ми оглянемо наш прогрес і ухвалимо подальші рішення, щоб привести в порядок наше майбутнє», - підкреслив Столтенберг.