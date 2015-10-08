НАТО готове розгорнути в разі необхідності свої сили на Півдні, у тому числі в Туреччині - Столтенберг

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Брюсселі перед початком засідання міністрів оборони країн-членів НАТО.

«НАТО здатне та готове захистити всіх союзників, включаючи Туреччину, від будь-яких загроз. Одна з причин, через яку ми збільшили готовність наших сил, чому ми подвоїли розмір Сил реагування НАТО, чому ми заснували спільні Сили дуже високої готовності, чому ми збільшили ефективність ухвалення рішень – все це реакція на виклики, які ми бачимо зі Сходу, і на виклики, які ми бачимо з Півдня. НАТО вже реагує (на ситуацію в Сирії), збільшуючи свої можливості, готовність розгорнути сили також на Півдні, включаючи Туреччину, якщо це буде необхідно», - сказав Столтенберг.

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За його словами, союзники по Альянсу «постійно оцінюють ситуацію також з урядом Туреччини». «В Сирії ми бачимо тривожну ескалацію російських військових дій. Ми оцінимо останній розвиток подій та їх наслідки для безпеки союзників. Це особливо важливо у світлі недавнього порушення повітряного простору НАТО російськими літаками», - наголосив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Столтенберг скликав термінове засідання НАТО через вторгнення РФ у повітряний простір Туреччини.