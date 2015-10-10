МЗС не має інформації про наявність українців серед постраждалих унаслідок вибухів в Анкарі

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

Нагадаємо, сьогодні в Анкарі пролунали два вибухи на місці, де проводилася мирна демонстрація «Праця. Мир. Демократія».

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За даними турецьких ЗМІ, в результаті вибухів загинули щонайменше 30 осіб, 120 зазнали поранень. На місці події перебувають поліція і карети швидкої допомоги.