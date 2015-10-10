МЗС не має інформації про наявність українців серед постраждалих унаслідок вибухів в Анкарі
14:30, 10 жовтня 2015Світ
271 0
Посольство України в Турецькій Республіці станом на цей момент не має інформації про наявність громадян нашої країни серед постраждалих внаслідок вибухів, які сталися вранці 10 жовтня поблизу залізничного вокзалу у м.Анкара (Туреччина).
Вибух у Анкарі / Facebook
Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.
Нагадаємо, сьогодні в Анкарі пролунали два вибухи на місці, де проводилася мирна демонстрація «Праця. Мир. Демократія».
Читайте такожТерористи-смертники влаштували вибух недалеко від посольства Росії в Кабулі
За даними турецьких ЗМІ, в результаті вибухів загинули щонайменше 30 осіб, 120 зазнали поранень. На місці події перебувають поліція і карети швидкої допомоги.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter