Міноборони РФ і Пентагон провели відеоконференцію щодо ситуації у Сирії

Представники міністерств оборони США і Росії провели 90-хвилинну відеоконференцію, в ході якої обговорили питання безпеки при польотах над Сирією.

Про це повідомляє Reuters. «Дискусія була зосереджена на професійних питаннях щодо реалізації конкретних процедур забезпечення безпеки», - йдеться в повідомленні. Уточнюється, що в ході переговорів був досягнутий певний прогрес, країни домовилися продовжити обговорення найближчим часом. Читайте такожВПС Туреччини збили російський винищувач над Сирією - ЗМІ Нагадаємо, раніше міністерство оборони Росії направило американським колегам проект документа щодо дій у повітряному просторі Сирії.

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