Міноборони РФ і Пентагон провели відеоконференцію щодо ситуації у Сирії
21:48, 10 жовтня 2015Світ
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Представники міністерств оборони США і Росії провели 90-хвилинну відеоконференцію, в ході якої обговорили питання безпеки при польотах над Сирією.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
«Дискусія була зосереджена на професійних питаннях щодо реалізації конкретних процедур забезпечення безпеки», - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що в ході переговорів був досягнутий певний прогрес, країни домовилися продовжити обговорення найближчим часом.
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Нагадаємо, раніше міністерство оборони Росії направило американським колегам проект документа щодо дій у повітряному просторі Сирії.
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