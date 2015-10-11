США виплатять компенсації сім'ям жертв авіаудару в Кундузі

Про це заявив представник Пентагону, додавши, що США заплатять за ремонт госпіталю, передає Бі-бі-сі.

"Міністерство оборони США вважає важливим впоратися з наслідками трагічного інциденту в лікарні "Лікарів без кордонів" в Кундузі в Афганістані", - зазначив він.

"Місія США в Афганістані (USFOR-A) має можливість виплатити компенсації та оплатити ремонт лікарні. USFOR-A буде працювати з постраждалими, щоб визначити гідні виплати", - заявили в міноборони США.

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Раніше командувач американських сил США в Афганістані генерал Джон Кемпбелл заявив, що авіаналіт на лікарню в місті Кундуз був помилково здійснений після запиту афганських військових, які повідомили про обстріл з боку талібів і попросили допомоги у військових США.

За словами Кемпбелла, американські військові не могли здійснити наліт на лікарню навмисно.

У середу президент США Барак Обама попросив вибачення у благодійної організації "Лікарі без кордонів" (MSF) за обстріл силами лікарні, унаслідок якого загинули 22 людини.

Представники "Лікарів без кордонів", у свою чергу, зажадали, щоб розслідування авіанальоту на афганську лікарню проводила Міжнародна гуманітарна комісія зі встановлення фактів, оскільки організація не може покладатися на розслідування, яке проведе США, НАТО або афганські військові.