США виплатять компенсації сім'ям жертв авіаудару в Кундузі

02:03, 11 жовтня 2015
Світ
239 0

Пентагон має намір виплатити компенсації сім'ям загиблих у лікарні в афганському місті Кундузі, помилково обстріляної силами Сполучених Штатів.

REUTERS

Про це заявив представник Пентагону, додавши, що США заплатять за ремонт госпіталю, передає Бі-бі-сі.

"Міністерство оборони США вважає важливим впоратися з наслідками трагічного інциденту в лікарні "Лікарів без кордонів" в Кундузі в Афганістані", - зазначив він.

"Місія США в Афганістані (USFOR-A) має можливість виплатити компенсації та оплатити ремонт лікарні. USFOR-A буде працювати з постраждалими, щоб визначити гідні виплати", - заявили в міноборони США.

Читайте такожНАТО може продовжити афганську місію після подій у Кундузі

Раніше командувач американських сил США в Афганістані генерал Джон Кемпбелл заявив, що авіаналіт на лікарню в місті Кундуз був помилково здійснений після запиту афганських військових, які повідомили про обстріл з боку талібів і попросили допомоги у військових США.

За словами Кемпбелла, американські військові не могли здійснити наліт на лікарню навмисно.

У середу президент США Барак Обама попросив вибачення у благодійної організації "Лікарі без кордонів" (MSF) за обстріл силами лікарні, унаслідок якого загинули 22 людини.

Представники "Лікарів без кордонів", у свою чергу, зажадали, щоб розслідування авіанальоту на афганську лікарню проводила Міжнародна гуманітарна комісія зі встановлення фактів, оскільки організація не може покладатися на розслідування, яке проведе США, НАТО або афганські військові.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter