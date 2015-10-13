ЗМІ: міжнародні прокурори у справі збитого MH17 визначили "осіб, які цікаві слідству"

Як повідомляє Reuters, "міжнародна команда прокурорів, яка проводить кримінальне розслідування збиття літака "Малайзійських авіаліній" MH17 повідомила у вівторок, що вона визначила "осіб, які викликають інтерес у слідства"".

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Ця заява була зроблена після представлення Радою безпеки Нідерландів сьогодні остаточного звіту щодо причин катастрофи, які вказують на те, що літак ймовірно був збитий зробленою у Росії ракетою. Прокурори повідомили, що незалежні висновки вказують на даний момент "на той же самий напрямок".

Зроблена заява очолюваною Нідерландами командою не визначала імень будь-яких підозрюваних.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на військово-повітряній базі Нідерландів голова Ради безпеки Нідерландів Чіббе Яустра оприлюднив звіт про розслідування катастрофи рейсу МН17, в якому наголошується, що літак "Малайзійських авіаліній" був збитий у повітрі над східною Україною ракетою "Бук". Також встановлено, що ракета була випущена з місцевості розміром 320 кв км у східній частині України.