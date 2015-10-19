У Середземному морі сьогодні починаються найбільші за 10 років навчання НАТО
07:12, 19 жовтня 2015Світ
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У Середземному морі сьогодні починаються найбільші за останні 10 років військові навчання НАТО і союзників.
REUTERS
В цих навчаннях візьмуть участь 36 тис. солдатів, 240 одиниць бронетехніки, 140 літаків і понад 60 кораблів, повідомляє DT.UAз посиланням на Reuters. Військові маневри в Середземному морі триватимуть 5 тижнів.
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"НАТО потребує стратегії на півдні у відповідь на події на дузі нестабільності від Іраку до Північної Африки. Також нам потрібно узгодити довгостроковий підхід по відношенню до Росії", - сказав посол Великобританії в НАТО Адам Томпсон.
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