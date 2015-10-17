США і НАТО випробують морський компонент системи європейської ПРО

23:52, 17 жовтня 2015
Світ
1337 0

США і країни НАТО вперше випробують морський компонент системи європейської ПРО.

REUTERS

Ймовірно, це відбудеться до кінця жовтня. Як пише Stars and Stripes, в ході випробувань елементи морського компонента ПРО повинні будуть відстежити і перехопити неозброєну балістичну ракету.

Читайте такожАмериканський воєначальник: Росія оточує НАТО "сталевою дугою"

Її запустять з полігону на британських Гебридських островах біля узбережжя Шотландії, пише Ехо Москви.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter