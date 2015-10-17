США і НАТО випробують морський компонент системи європейської ПРО

Ймовірно, це відбудеться до кінця жовтня. Як пише Stars and Stripes, в ході випробувань елементи морського компонента ПРО повинні будуть відстежити і перехопити неозброєну балістичну ракету.

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Її запустять з полігону на британських Гебридських островах біля узбережжя Шотландії, пише Ехо Москви.