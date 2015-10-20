Оприлюднено антирейтинг аеропортів світу

Про це повідомляє спеціалізований портал sleepinginairports.net, посилаючись на опитування 26 тисяч мандрівників.

Найгіршим опитані вважають Міжнародний аеропорт нігерійського міста Порт-Харкорт. Респонденти назвали нігерійський аеропорт найкорумпованішим в світі. На думку опитаних, термінали мають неприємний вигляд, а персонал не бажає допомогти мандрівникам по жодним питанням. У будівлі немає крісел, система кондиціонування повітря несправна, а зона прибуття являє собою брудний намет.

Друге місце належить аеропорту "Король Абдул-Азіз", розташованому в 19 кілометрах від Джидди в Саудівській Аравії. Його назвали найбільш завантаженим аеропортом країни і третім за величиною. Респонденти вважають термінали "переповненими, хаотичними і брудними".

Трійку лідерів замикає міжнародний аеропорт Трибхуван, в 5,5 кілометрах від столиці Непалу Катманду.

Єдиною європейською країною в списку стала Франція і місто Бове, яке розташувалось на 10-ій сходинці. Опитані незадоволені відсутністю крісел в терміналах, нечисленним і недружнім персоналом, дорогим Wi-Fi.

У рейтинг також увійшли ташкентський міжнародний аеропорт, авіагавані Венесуели, Гаїті, Афганістану, В'єтнаму та Пакистану.