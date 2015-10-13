Мер Кишинева звинуватив російські спецслужби в організації акцій протесту у Молдові

Про це повідомляє "Lenta.ru" із посиланням на місцеве видання Point.md.

«Заворушення у Кишиневі - справа спецслужб Росії, а лідери Партії соціалістів Ігор Додон і "Нашої партії" Ренато Вусатий отримують підтримку з Кремля», - заявив мер молдавської столиці. Інші протести Кіртоаке вважав корисними і правильними - він подякував громадянську платформу DA («Гідність і правда») за демонстрації.

5 жовтня мер Кишинева вказав на те, що між акціями протесту різних політичних сил є велика різниця. За його словами, якщо DA виступає за європейський шлях, то прихильники Партії комуністів республіки Молдова (ПКРМ) і «Нашої партії» хочуть «тримати нашу країну у підпорядкуванні Москви і Кремля».

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Як повідомляв УНІАН, масові акції протесту почалися у Кишиневі 6 вересня. Активісти DA (Demnitate si Adevar -"Гідність і правда") виступають за боротьбу з корупцією, реформу судової системи, а також за європейську інтеграцію. Вони звинувачують нинішню владу в імітації цього процесу і обслуговуванні інтересів олігархів.

У неділю відбувся черговий масовий мітинг DA, по його закінченні протестувальники пікетували офіс відомого в країні бізнесмена, віце-голови Демпартії Володимира Плахотнюка, якого члени платформи і опозиційні сили називають "головним олігархом країни". У Молдові також проходять протести лівоцентристської опозиції, що почалися 27 вересня. Вони виступають за зміцнення молдавської державності, тісну співпрацю з Росією.

Обидва протестних рухи висунули владі ультиматум, вимагаючи відставки президента, уряду, розпуску парламенту і проведення всенародних виборів глави держави. У центрі Кишинева лівоцентристи і платформа DA встановили свої наметові містечка, в яких цілодобово чергують протестуючі.