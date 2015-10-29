Складено рейтинг розваг для економних туристів

Зокрема, видавництво Lonely Planet, що спеціалізується на випуску путівників, включило в рейтинг 10 позицій, першу з яких зайняв геотермальний пляж Наутолсвік поруч з Рейк'явіком в Ісландії, передає Lenta.ru з посиланням на The Daily Mail. Поплавати в басейні з гарячою морською водою може будь-хто: взимку ціна за відвідування території, де розташовуються басейни становить близько $4, влітку вхід безкоштовний.

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У німецькому місті Бахарах економні мандрівники зможуть переночувати в замку Шталек. Він був побудований в XII столітті і перетворений в хостел. Ціни за розміщення починаються від $24 за ніч.

Серед інших місць з доступними розвагами - комуна Грас на південному сході Франції. Тут за $50 туристи можуть побувати на семінарі з виготовлення парфумів і створити власний аромат.

У Гонконзі знаходиться найбюджетніший ресторан Tim Ho Wan, відмічений зірками Мішлен. Автори меню не уточнюють ціни, але відзначають, що тут можна спробувати недорогі смажені булочки зі свининою, пиріжки зі смаженої ріпи і рулети з вермішелі, фаршировані свинячою печінкою.