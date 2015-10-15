Складено рейтинг найкращих для гастрономічного туризму міст

Перше місце посіла столиця Японії Токіо. Всього у рейтинг увійшли 16 міст Європи, Америки та Азії, передає Lenta.ru. На думку фахівців, Японія в цілому може похвалитися найбільшою кількістю ресторанів з зірками Мішлен, а її столиця - лідер за кількістю закладів, відзначених цією престижною нагородою. Туристи можуть спробувати тут не тільки суші, але і тофу, свинячі котлети, вугра з окономіякі (смажений коржик із суміші різних інгредієнтів, змащений спеціальним соусом і посипаний тонко нарізаним сушеним тунцем). Крім того, японська столиця пропонує ресторани на будь-який смак і гаманець - від закладів в хмарочосах з панорамним видом до невеликих пабів з місцевою кухнею.

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На другому місці розташувався Ханой. У в'єтнамській столиці, як вважають експерти, мандрівникові просто відчути особливості місцевої кулінарії - замовити свіжоприготовані прямо на вулиці локшину з кисло-солодким супом, свинину і рибний соус. Тут же можна спробувати багет, наповнений паштетом, огірком, зеленню, цибулею і чилі, а також рис зі смаженою свининою, свинячою шкірою і рибним соусом. Завершувати трапезу фахівці радять традиційною яєчною кавою.

Лондон став третім у списку за різноманітність кулінарних шедеврів, які місто може запропонувати, а також велику кількість ресторанів, барів і пабів. Примітно, що лондонський Artesian, що знаходиться в п'ятизірковому готелі Langham, в цьому році четвертий раз поспіль занйняв перше місце в рейтингу World's 50 Best Bars. Він також був відзначений як кращий бар Європи.

Крім того, в список потрапили Нью-Йорк, Болонья, Новий Орлеан, Ліма, Фес, Джайпур та інші міста.

Червоний гід Мішлен, іноді згадується як "Червоний путівник", - найвпливовіший з ресторанних рейтингів, який має тризіркову систему оцінки. Одна зірка підказує мандрівникам, що ресторан - дуже гарний у своїй категорії. Дві зірки означають "відмінна кухня, заради ресторану можна зробити відступ від туристичного маршруту". І, нарешті, три зірки повідомляють про прекрасну роботу шеф-кухаря і підказують, що заради закладу має сенс зробити окрему подорож.