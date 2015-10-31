Російський літак, який упав на Синаї, повністю зруйнований - Reuters

При цьому більшість пасажирів, найімовірніше, загинули.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на службу безпеки, яка працює на місці аварії.

Читайте такожУ Росавіації підтвердили зникнення літака на Синайському півострові

Раніше ЗМІ повідомляли, що лайнер Airbus321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм еш-Шейх - Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту о 5.51 за київським часом і зник з екранів радарів через 23 хвилини, на борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу.

Незабаром єгипетські ЗМІ повідомили, що уламки літака були виявлені в центрі Синайського півострова.

Також стало відомо, що пілот зниклого російського літака рейсу "Шарм-еш-Шейх — Санкт-Петербург" після зльоту попросив змінити маршрут та здійснити посадку в аеропорту Каїра через технічні неполадки.