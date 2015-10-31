ЗМІ: В Єгипті знайшли уламки зниклого з радарів російського літака

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на портал "Йоум7".

За даними видання, єгипетські сили безпеки оточили місце аварії, з міста Ель-Аріш на півночі Синаю спрямовані близько двадцяти автомобілів швидкої допомоги для евакуації жертв катастрофи.

Читайте такожВ Єгипті зазнав аварії російський цивільний літак - ЗМІ

Раніше УНІАН повідомляв, що лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який виконував рейс 9268 Шарм еш-Шейх - Санкт-Петербург, вилетів з Єгипту о 5.21 за київським часом і зник з екранів радарів через 23 хвилини, на борту перебувало 217 пасажирів і сім членів екіпажу.