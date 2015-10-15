США звинуватили Росію і бойовиків в релігійних гоніннях на Донбасі і в Криму

Про це йдеться у звіті Державного департаменту США про стан релігійних свобод у світі за 2014 рік, передає Радіо «Свобода».

Як заявили у Держдепі, бойовики, які контролюють частини Донецької й Луганської областей, «викрадали й били протестантів, католиків, вірян Української православної церкви Київського патріархату чи погрожували їм, а також брали участь в антисемітських діях».

Крім того, йдеться у звіті, порушення вчиняли також держави. Зокрема, після окупації Росією українського Криму представники релігійних меншин на півострові «зазнавали переслідувань, залякувань, затримань і побиттів», і головними цілями цих зловживань були віряни та священики УПЦ КП, Української греко-католицької церкви, а також мусульмани – кримські татари.

Серед інших порушників релігійних свобод у 2014 році у звіті США названі ісламістські угруповання на кшталт «Ісламської держави» чи пов’язаного з «Аль-Каїдою» «Фронту перемоги» («Джабгат ан-Нусра») в Сирії. Представники першого, зокрема, здійснювали масові страти, викрадали, продавали, брали в рабство, гвалтували й силою обертали у свою віру тисячі жінок і дітей, які виступали проти релігійних догм радикальних ісламістів.

Подібна ситуація і в Пакистані, мовиться у звіті.

У документі також висловлюється занепокоєння з приводу того, що тема боротьби з тероризмом дедалі частіше використовувалася як привід обмежувати релігійні свободи. Експерти особливо звертають увагу на те, що уряди держав Середньої Азії придушують мирну релігійну діяльність під приводом боротьби проти екстремізму.

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Крім того, важливою проблемою в усьому світі звіт Держдепартаменту США називає антисемітизм – особливо зростають його прояви у Західній Європі. В документі при цьому згадана низка антисемітських виступів у Франції й Німеччині влітку 2014 року.

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Звіти про стан релігійної свободи у світі Державний департамент США видає щороку, щоб привернути увагу до проблеми придушення релігійних свобод.