Дві третини росіян будуть економити на святкуванні Нового року - опитування

За даними опитування агентства маркетингових досліджень IRG, 63% росіян у цьому році збираються скоротити свій новорічний бюджет. Так, зменшать свої витрати на подарунки 40% громадян (у минулому році таких було 30%), знизять витрати на новорічний стіл 35% (30%), від делікатесів відмовляться 20% (13%).

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Опитування IRG проводилося в жовтні-листопаді, в ньому взяли участь 1,2 тис. респондентів. Схоже дослідження компанії Deloitte показало, що 21% росіян будуть намагатися купувати новорічні подарунки в дешевших крамницях, тоді як у минулому році таких було лише 8%, пише Комерсант.

На святкування Нового року середня російська родина планує витратити 16,9 тис. руб. З цієї суми основна частина — 6,56 тис. руб.— прийдеться на подарунки. Тільки 7% опитаних агентством громадян повідомили, що зовсім відмовляться від купівлі подарунків в цьому році, в 2014 році таких було 4%.

Майже 5,3 тис. руб. російські споживачі мають намір витратити на новорічні розваги: дитячі ялинки, походи в ресторани і кіно, поїздки на бази відпочинку і т. д. Витрати на святковий стіл в середньому складуть 5,07 тис. руб.