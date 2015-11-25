Меркель: Інцидент зі збитим російським бомбардувальником погіршив ситуацію в Сирії

13:02, 25 листопада 2015
Світ
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що інцидент зі збитим турецьким ВВС російським бомбардувальником Су-24 "ще більше ускладнила ситуацію в Сирії".

REUTERS

"Цілком очевидно, що вирішити проблему сирійського конфлікту можна тільки політичним шляхом", - сказала канцлер, виступаючи в середу в Бундестазі.

"Звичайно, кожна країна має право захищати свою територію. Але, з іншого боку, ми знаємо, яка напружена ситуація склалася в Сирії і на сусідніх територіях. Я вчора спілкувалася з прем'єр-міністром Туреччини і попросила його зробити все для деескалації ситуації", - цитує Меркель Російська служба ВВС.

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Інцидент на кордоні Туреччини та Сирії став першим в новітній історії прямим зіткненням російських збройних сил з силами однієї з країн НАТО.

Влада Туреччини заявляє, що збили літак, що порушив повітряний простір країни і який не реагував на попередження. Москва заявила, що Су-24 не порушував повітряний простір Туреччини.

Російський президент Володимир Путін пригрозив Анкарі, що цей випадок буде мати серйозні наслідки для відносин двох країн.

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