Путін: наші громадяни в Туреччині можуть піддаватися значній небезпеці

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, Путін прокоментував журналістам вчорашнє застереження російського МЗС, що не рекомендувало росіянам відвідувати Туреччину.

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"Що ж поробиш? Після таких трагічних подій, як знищення нашого літака і загибель льотчика, це вимушена міра. І МЗС правильно робить, що попереджає наших громадян про небезпеку", - сказав він.

Крім того, за словами Путіна, після вчорашніх подій "ми не можемо виключити якихось інших інцидентів".

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"І якщо вони відбудуться, ми так чи інакше повинні будемо на це реагувати. І наші громадяни, які перебувають в Туреччині, звичайно, можуть піддаватися значній небезпеці, і МЗС зобов'язане про це сказати", - заявив Путін.