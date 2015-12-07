Громадяни Вірменії на референдумі проголосували за зміну форми правління в країні

Згідно з попередніми результатами референдуму, який пройшов 6 грудня, за проект конституційної реформи проголосували понад 825 тис. осіб, або 63,35% учасників голосування, передає Бі-бі-сі.

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Центральна виборча комісія (ЦВК) Вірменії вже завершила обробку всіх бюлетенів, повідомив голова комісії Тигран Мукучян.

За вірменським законами, винесене на референдум питання вважається прийнятим, якщо за нього висловилися понад 50% тих, хто брали участь у голосуванні. При цьому на дільниці повинні прийти не менше чверті зареєстрованих виборців

Згідно з даними ЦВК, явка на виборах склала 50,51%.

Остаточні результати референдуму будуть опубліковані в неділю, 13 грудня.

У жовтні парламент Вірменії схвалив проект конституційних реформ, що передбачає перехід від президентської до парламентської системи правління. Референдум був ініційований правлячою Республіканською партією. Реформу підтримав президент Сарж Саргсян.

Прихильники реформи кажуть, що вона допоможе стабілізувати політичну ситуацію. Опозиція виступає проти поправок, вбачаючи їх головну мету в тому, щоб дозволити нинішньому президенту Сержу Саргсяну залишитися при владі в якості прем'єра після 2018 року, коли закінчиться його другий президентський термін.