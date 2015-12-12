У Москві затримано 14 учасників одиночних пікетів, приурочених до Дня Конституції РФ

Серед затриманих – президент Фонду прикладних політичних досліджень "ІНДЕМ", професор Георгій Сатаров, лідер партії "Яблоко" Сергій Мітрохін, член керівництва партії Антон Антонов-Овсієнко, повідомляє радо "Свобода".

Читайте такожУ Москві опозиція проводить "Марш змін" (фото, відео)Раніше московська влада не дала санкцію на проведення 12 грудня опозиційного "Маршу змін", але організатори заявили, що в отриманій від мерії письмовій відповіді немає прямого формулювань відмови. Активісти все ж таки вирішили вийти на одиночні пікети.

12 грудня 1993 року була прийнята Конституція Російської Федерації. Раніше цей день вважався державним святом, але з 2004 року це просто пам'ятна дата.

31-а стаття Конституції гарантує громадянам РФ право на мирні зібрання.