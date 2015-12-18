Бельгія направить винищувачі F-16 для охорони повітряного простору країн Балтії
В наступному році балтійський повітряний простір охоронятимуть бельгійські винищувачі.
Про це повідомляє видання Postimees.
На церемонії, яка відбудеться 7 січня на естонській авіабазі Емарі, німецькі пілоти передадуть охорону повітряного простору Балтійських країн пілотам ВПС Бельгії.
ВПС Бельгії направлять на охорону повітряного простору Балтійських країн чотири винищувачі F-16.
На церемонії командувач Силами оборони Естонії генерал-майор Ріхо Терас передасть німецьким пілотам медалі за участь у місії ППО Балтії.
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П'ять винищувачів Eurofighter ВПС Німеччини і близько двохсот військовослужбовців у серпні цього року замінили Британію у виконанні місії.
Про те, чиї винищувачі замінять угорські на базі литовської у Шауляй не повідомляється.
Нагадаємо, напередодні сили оборони Естонії зафіксували порушення російським військовим літаком повітряного простору країни.