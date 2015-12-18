В Румунії розгорнули американську протиракетну установку - Reuters

Новий елемент протиракетної оборони покликаний забезпечити захист від потенційних ракетних загроз з боку Ірану, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

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Повідомляється, що установка Aegis Ballistic Missile Defense складається з потужного радару, ракет-перехоплювачів та комунікаційного обладнання.

Очікується, що до бойового застосування установка буде готова на початку 2016 року, і вона стане елементом системи протиракетної оборони НАТО.

Американський посол в Румунії Ганс Клем, виступаючи на спільній церемонії з румунським міністром закордонних справ Лазаром Коменеску, підкреслив, що система призначена для ліквідації загроз з-за меж Європи і не спрямована проти Росії.