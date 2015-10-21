США вперше здійснили навчальне перехоплення балістичної ракети над Європою

Про це повідомляється через офіційний Twitter командування ВМС США у Європі та Африці, передає Голос Америки.

Зокрема зазначається, що вперше на неамериканському полігоні було здійснено пуск ракети-перехоплювача Standard Missile-3 (SM-3). Також вперше було здійснено перехоплення балістичної ракети на Європейському театрі.

У рамках сценарію навчань, із полігону поблизу Гебридських островів (біля західних берегів Шотландії) було здійснено пуск балістичної ракети короткого радіусу дії Terrier Orion. Ракета перебувала у повітрі одночасно із двома протикорабельними крилатими ракетами, націленими на сили коаліції. Ракетний есмінець Ross здійснив пуск перехоплювача SM-3 та успішно збив у космосі балістичну ціль.

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При цьому ракетний есмінець USS The Sullivans, виконуючи функцію ППО, здійснив пуск ракети SM-2, що стало першим прецедентом використання га полігоні поблизу Гебридських островів ракет цього типу.

"Це досягнення ... підкреслює незмінну цінність країн-членів Форуму Maritime Theater Missile Defense – Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Голландії, Норвегії, Іспанії та Великої Британії - та демонструє рівень взаємодії флотів союзників для здійснення інтегрованої протиракетної та протиповітряної оборони", - відзначив адмірал Марк Фергюсон, командувач ВМС США у Європі та Африці.

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Раніше УНІАН повідомляв, що США і країни НАТО вперше випробують морський компонент системи європейської ПРО.