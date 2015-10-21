США вперше здійснили навчальне перехоплення балістичної ракети над Європою
Ракетний есмінець США USS Ross успішно перехопив балістичну ракету на півночі Атлантичного океану у ході демонстрації, яка відбулась у рамках спільних навчань 9 флотів країн-союзників присвячених відпрацюванню роботи системи оборони від оперативно-тактичних ракет Maritime Theater Missile Defense (MTMD) Forum.
Про це повідомляється через офіційний Twitter командування ВМС США у Європі та Африці, передає Голос Америки.
Зокрема зазначається, що вперше на неамериканському полігоні було здійснено пуск ракети-перехоплювача Standard Missile-3 (SM-3). Також вперше було здійснено перехоплення балістичної ракети на Європейському театрі.
#USSRoss conducts first Ballistic Missile Defense shot in Europe! #MTMD#NavyBMDhttps://t.co/Yr8P5EZqQRpic.twitter.com/BreegJDnu9
— Naval Forces Europe (@USNavyEurope) October 20, 2015
У рамках сценарію навчань, із полігону поблизу Гебридських островів (біля західних берегів Шотландії) було здійснено пуск балістичної ракети короткого радіусу дії Terrier Orion. Ракета перебувала у повітрі одночасно із двома протикорабельними крилатими ракетами, націленими на сили коаліції. Ракетний есмінець Ross здійснив пуск перехоплювача SM-3 та успішно збив у космосі балістичну ціль.
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При цьому ракетний есмінець USS The Sullivans, виконуючи функцію ППО, здійснив пуск ракети SM-2, що стало першим прецедентом використання га полігоні поблизу Гебридських островів ракет цього типу.
"Це досягнення ... підкреслює незмінну цінність країн-членів Форуму Maritime Theater Missile Defense – Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Голландії, Норвегії, Іспанії та Великої Британії - та демонструє рівень взаємодії флотів союзників для здійснення інтегрованої протиракетної та протиповітряної оборони", - відзначив адмірал Марк Фергюсон, командувач ВМС США у Європі та Африці.
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Раніше УНІАН повідомляв, що США і країни НАТО вперше випробують морський компонент системи європейської ПРО.