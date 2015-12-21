У Парижі затримано підозрюваних у розміщенні муляжу бомби у літаку Air France

У неділю літак французької авіакомпанії, який прямував з Маврикія в Париж, був змушений здійснити екстрену посадку в аеропорту Момбаси в Кенії через повідомлення про закладену бомбу, передає Бі-бі-сі. У туалеті літака знайшли підозрілу коробку з прикріпленим до неї кухонним таймером. Згодом з'ясувалося, що бомби в коробці немає і небезпеки вона не становить.

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Сьогодні вранці літак здійснив посадку в Парижі. Поліція в аеропорту затримала пару, яка летіла цим рейсом.

Директор Air France Фредерік Гажеі назвав подію поганим жартом.

За останні 15 днів, за його словами, в Air France надійшло три повідомлення про закладені вибухові пристрої на борту літаків.

Влада Маврикія після інциденту з літаком компанії Air France заявила про підвищення заходів безпеки в аеропортах країни.