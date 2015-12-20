У Кенії на борту Air France, що здійснив екстрену посадку, виявили бомбу
15:14, 20 грудня 2015Світ
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Адміністрація аеропортів Кенії, на території якої здійснив екстрену посадку літак "Ейр Франс", підтвердила, що на борту було знайдено вибуховий пристрій.
На борту Air France запобігли спробі вибуху / wikipedia.org/Joe Ravi
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на інформацію адміністрації аеропортів Кенії.
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"Кенійська служба безпеки запобігла спробі вибуху на борту Air France. Кенійські вибухотехніки виявили вибухівку в літаку і відвезли її в безпечне місце за межі аеропорту", — йдеться на сторінці Facebook адміністрації аеропортів Кенії.
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