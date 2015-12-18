Air France серйозно посилила заходи безпеки після терактів в Парижі

Про це директор з авіаційної безпеки компанії Жиль Леклер заявив газеті Le Parisien, передає Lenta.ru. "Проводиться ретельна перевірка пасажирів на предмет вибухових речовин. Тепер ми перевіряємо документи мандрівників навіть при перельотах всередині Шенгенської зони. Всі наші літаки після техобслуговування ретельно перевіряються", - пояснив Жиль Леклер.

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Крім того, Air France в аеропортах опечатує всі входи в літаки, щоб ніхто не міг заховати на борту перед польотом сторонні предмети. Така ж система використовується при доставці кореспонденції.

Крім того, тепер члени екіпажу, як і пасажири, не можуть проносити на борт ємності з рідиною об'ємом більше 100 мілілітрів.

"Збереження і безпеку наших співробітників і пасажирів не мають ціни. Разом з цим (витрати на заходи безпеки) становлять мільйони євро на рік", - зауважив Жиль Леклер.

Нагадаємо, в ніч на 14 листопадав Парижі була здійснена серія терактів: чотири рази була відкрита стрілянина по людях, в концертному залі Батаклан захопили заручників, біля футбольного стадіону Стад де Франс в передмісті столиці прогриміли три вибухи. Відповідальність за теракти взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава". В результаті атак загинули 130 осіб, у всій Франції був введений режим надзвичайного стану.