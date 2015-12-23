Сирійські ВПС скинули бочки з отруйним газом на житловий квартал біля Дамаска, 10 загиблих

За даними медичних працівників передмістя Дамаска Муаддамієт аш-Шам, вертоліт сирійських ВПС скинув бочкові бомби, начинені отруйним газом на житловий квартал, повідомляє Anadolu.

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Згідно з повідомленням, в результаті атаки, загинули 10 осіб і поранено 30 громадян. Серед загиблих - дитина. «В результаті бомбардування отруйним газом велика кількість місцевих жителів розміщена в лікарні. Всі вони страждають від симптомів отруєння».

Медпрацівники зазначили, що всі поранені страждають від задухи, втрати зору, блювоти і запаморочення. Стан багатьох з них критичний.