Сирійська армія зайняла п'ять поселень на південь від Алеппо
Бійці сирійської армії зайняли п'яти поселень на південь від міста Алеппо (360 км від Дамаска).
Про це розповів інформаційному агентству САНА представник збройних сил Сирії, повідомляє ТАСС.
За його даними, в результаті проведеної операції війська вийшли до автостради північ-південь і зайняли вздовж неї вогневі позиції.
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"Банди бойовиків зазнали втрат і відступили до свого осередку в Ез-Зірбі, - повідомив воєнпред. - У зайнятих селищах працюють сапери, вони розміновують дороги і будинки, щоб туди змогли повернутися мирні жителі".
Зазначається, що "сирійські ВПС завдали ударів з повітря по укріпрайонам угруповання "Джебхат аш-Шамия" на північ від Алеппо.
"В ході одного з рейдів був знищений її військовий командир Ахмед Хейралла. Повітряні атаки були зроблені по тилових лініяхпостачання "Джебхат ан-нусри", що йдуть до міста Харейтан з боку турецького кордону", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, на схід від Алеппо урядові сили відбили контратаки банд угруповання "Ісламська держава" (ІД), які намагалися повернути під свій контроль втрачені ними тиждень тому позиції на північ від Дейр-Хафир (52 км Алеппо).