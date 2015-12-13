Сирійська армія зайняла п'ять поселень на південь від Алеппо

Про це розповів інформаційному агентству САНА представник збройних сил Сирії, повідомляє ТАСС.

За його даними, в результаті проведеної операції війська вийшли до автостради північ-південь і зайняли вздовж неї вогневі позиції.

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"Банди бойовиків зазнали втрат і відступили до свого осередку в Ез-Зірбі, - повідомив воєнпред. - У зайнятих селищах працюють сапери, вони розміновують дороги і будинки, щоб туди змогли повернутися мирні жителі".

Зазначається, що "сирійські ВПС завдали ударів з повітря по укріпрайонам угруповання "Джебхат аш-Шамия" на північ від Алеппо.

"В ході одного з рейдів був знищений її військовий командир Ахмед Хейралла. Повітряні атаки були зроблені по тилових лініяхпостачання "Джебхат ан-нусри", що йдуть до міста Харейтан з боку турецького кордону", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, на схід від Алеппо урядові сили відбили контратаки банд угруповання "Ісламська держава" (ІД), які намагалися повернути під свій контроль втрачені ними тиждень тому позиції на північ від Дейр-Хафир (52 км Алеппо).