Україна увійшла до групи країн із найменшим рівнем голоду - дослідження

Про це йдеться в результатах дослідження Global Hunger Index, передає ТСН. Голод в Ефіопії викликаний найсильнішою за 50 років посухою. Крім цього нестача продовольства загрожує найбіднішій арабській країні - Ємену, розореній громадянською війною.

Читайте такожООН направлятиме на боротьбу з голодом і злиднями до $4,5 мільярдів щорічно

Україна в розділ проблемних країн не увійшла. Наша країна входить в групу держав з найменшим рівнем голоду. Згідно з індексом, який складає Міжнародний дослідний інститут продовольчої політики, від недоїдання в Україні страждає 1,2% населення, це трохи більше, ніж у Білорусі (0,8%) і Росії (0,7%).

Найвищий, "тривожний" рівень голоду спостерігається в низці африканських країн. Зокрема, в Центрально-африканській Республіці, Чаді, Замбії, Східному Тиморі, Сьєрра-Леоне, Гаїті, Мадагаскарі, а також в Афганістані. Згідно з результатами Global Hunger Index, в цілому у світі від голоду страждають 795 млн осіб.