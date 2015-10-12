Україна увійшла до десятки країн, що скоротили рівень недоїдання своїх громадян

Попри прогрес у боротьбі з голодом у світі, кількість людей, які потерпають від недоїдання, і надалі залишається величезною й сягає 795 млн, йдеться у щорічному звіті "Світовий індекс голоду", який оприлюднили міжнародний інститут досліджень харчової політики, гуманітарні організації Welthungerhilfe та Concern Worldwide в Берліні, передає українська редакція "Німецької хвилі". У звіті зазначається, що кожна четверта дитина у світі через це сповільнюється в розвитку, а 9% усіх дітей виснажені голодом.

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52 країни світу демонструють серйозний або тривожно високий рівень голоду. Найвищий рівень спостерігається, зокрема, в країнах Південної Азії та в африканських державах на південь від пустелі Сахара.

Водночас повідомляється, що боротьба з голодом у світі досягла прогресу: з 2000 року кількість людей, які страждають від недоїдання в країнах, що розвиваються, скоротилася на 27%. До десятки країн, які найбільше скоротили рівень недоїдання своїх громадян, входять Україна, Азербайджан, Боснія та Герцеговина, Бразилія, Хорватія, Киргизстан, Латвія, Монголія, Перу та Венесуела.

У звіті згадується і про Голодомор 1932-1933 в Україні. "Примусова колективізація в Україні та південній Росії в 1932-1933 роках - імовірна кампанія геноциду, яку українці знають як "Голодомор" - була, напевно, найжахливішим прикладом голоду як державної політики", - така цитата наводиться в тексті звіту.

Однією з головних причин голоду у світі гуманітарні організації називають збройні конфлікти. "Такі конфлікти, як у Сирії, Іраку чи Південному Судані - найбільші збудники голоду", - констатувала глава Welthungerhilfe Бербель Дикман. За її оцінкою, від збройних конфліктів у світі нині страждають близько 172 млн людей. Голод можна буде остаточно подолати тільки тоді, коли вдасться здолати причини конфліктів та війн, підсумувала Бербель Дикман.

Щорічний "Світовий індекс голоду" у 2015 році опубліковано вдесяте. Для написання звіту експерти проаналізували інформацію зі 117 країн світу.