ЗМІ: Мешканці Севастополя вважають, що окупанти замовчують кількість ДТП через енергоблокаду

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

«На наших дорогах без того вистачає не дуже розумних водіїв, а при відсутності світла, почастішали аварії. У місті стало більше машин, збільшилося число жителів майже вдвічі, в кожній сім'ї тепер є машина, а правильно організувати рух влада як і раніше не можуть», - висловив своє обурення місцевий таксист Євген.

Водії стали побоюватися за схоронність своїх авто і безпеку руху на вулицях в цілому.

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«Їздити вулицями стало страшно. Пішоходів не видно, а багато хто продовжує носитися. В дощ волію залишати машину, їздити в таких умовах просто небезпечно», – поділилася одна з місцевих мешканок.

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Городяни відзначають, що реальної цифри про постраждалих і загиблих на дорогах за час дії НС у Севастополі через проблеми з електропостачанням немає. Пішоходи намагаються застосовувати елементарні заходи безпеки.

«В місті дуже багато аварій, у тому числі з потерпілими і зі смертями, але нам про це офіційно не говорять. Коли переходжу вулицю, підсвічую себе ліхтарем або махаю мобільним телефоном, щоб було видно, що йде людина через дорогу», - розповів місцевий житель Володимир.

На місцевому інтернет-форумі, городяни збирають і фіксують випадки ДТП, обговорюють і допомагають встановити учасників.

В опитуванні, опублікованому на сайті так званого главка МВС Севастополя, найбільш серйозною проблемою в області дорожньої безпеки городяни відзначили «підвищення безпеки пішоходів на пішохідних переходах» - 23% вказали цей пункт, як найактуальніший для вирішення в 2016 році.

Як повідомляв УНІАН, після завершення новорічних свят вулиці Севастополя знову занурилися в пітьму.