Путін подякував Кадирову за Чечню

«За республіку спасибі тим, хто живе там, першому президенту республіки спасибі, нинішньому керівнику», — сказав Путін на конференції Загальноросійського народного фронту, передає Медуза.

Таким чином Путін відповів на слова учасниці конференції з Чечні, яка подякувала президенту за боротьбу з тероризмом в Сирії і зазначила, що проблема тероризму сильно хвилює чеченців.

Читайте такожЖанна Нємцова попросила ПАРЄ допомогти встановити вбивць її батька

Рамзан Кадиров в середині січня викликав публічний конфлікт, назвавши представників позасистемної опозиції ворогами народу і зрадниками, яких треба судити за підривну діяльність. Опозиціонери і правозахисники зажадали від російської влади відреагувати на слова глави Чечні.

Як повідомляв УНІАН, у Росії заступник голови партії «Парнас» Ілля Яшинзакінчує підготовку доповіді про главу Чечні Рамзана Кадирова.

Презентація доповіді c робочою назвою «Загроза національній безпеці» відбудеться 23 лютого, за чотири дні до першої річниці вбивства Бориса Нємцова.