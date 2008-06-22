Росія звинуватила генсека ООН у перевищенні повноважень

Міністерство закордонних справ РФ вважає, що пропозиції Генерального секретаря ООН Пан Гі МУНА щодо переформатування Місії ООН у Косово виходять за рамки його повноважень стосовно забезпечення міжнародної цивільної присутності в краї.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому 21 червня на сайті МЗС Росії, передає Lenta.ru.

Росія вважає протиправними спроби без санкції ООН, без згоди Белграда і сербського населення Косово довільно видозмінити мандат міжнародних місій.

У повідомленні МЗС РФ підкреслюється, що будь-які дії в цьому напрямку стали б прямим порушенням резолюції 1244 Радбези ООН, завдали б шкоди авторитету Ради Безпеки та Організації в цілому.

Як повідомлялося, 20 червня в Нью-Йорку пройшло засідання Ради безпеки ООН щодо Косово, основною темою якого була доповідь Пан Гі МУНА, який запропонував змінити структуру місії ООН у Косово так, щоб частина функцій з дотримання безпеки в краї була передана Євросоюзу.

У свою чергу, президент Сербії Борис ТАДІЧ не прийняв пропозицію генсека ООН, заявивши, що вона не допоможе вирішенню проблеми про статус краю, а Косово і США на засіданні висловилися на підтримку ініціативи Пан Гі МУНА.

У лютому парламент Косово в односторонньому порядку проголосив незалежність. Проти цього акту виступила Сербія, Росія і Китай. Нову республіку вже визнали більшість країн Європи, зокрема всі країни “великої сімки”.