Папа Римський завітає до Мінська?
00:47, 23 червня 2008Світ
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Готовий ґрунт для візиту
Готовий ґрунт для візиту Папи Римського до Мінська
Таку заяву зробив держсекретар Ватикану кардинал Тарчізіо Бертоне у неділю, виступаючи в Мінську після переговорів із керівництвом Білорусі. Однак він не повідомив про можливу дату візиту.
У п’ятницю в перебігу зустрічі з кардиналом президент Олександр Лукашенко офіційно запросив главу Римсько-Католицької церкви відвідати Білорусь.
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