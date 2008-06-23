Папа Римський завітає до Мінська?

Готовий ґрунт для візиту Папи Римського до Мінська

Таку заяву зробив держсекретар Ватикану кардинал Тарчізіо Бертоне у неділю, виступаючи в Мінську після переговорів із керівництвом Білорусі. Однак він не повідомив про можливу дату візиту.

У п’ятницю в перебігу зустрічі з кардиналом президент Олександр Лукашенко офіційно запросив главу Римсько-Католицької церкви відвідати Білорусь.

Радіо Свобода