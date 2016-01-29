Російський СУ-27 небезпечно наблизився до американського літака - ЗМІ

Про це повідомляє The Washington Free Beacon з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, передає Українська правда.

Російський винищувач Су-27 пролетів в шести метрах (20 футах) від американського літака-розвідника RC-135U.

Головний представник Європейського командування США капітан ВМС Даніель Ернандес заявив, що маневр був здійснений непрофесійно і представляв небезпеку.

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Інший чиновник, знайомий з ситуацією, повідомив, що в результаті інциденту була порушена керованість американського літака RC-135U.