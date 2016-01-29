Російський СУ-27 небезпечно наблизився до американського літака - ЗМІ
04:11, 29 січня 2016Світ
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25 січня в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем американський літак RC-135 був перехоплений російським винищувачем Су-27.
Су-27 пролетів в шести метрах від американського літака-розвідника RC-135U / vitalykuzmin.net
Про це повідомляє The Washington Free Beacon з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, передає Українська правда.
Російський винищувач Су-27 пролетів в шести метрах (20 футах) від американського літака-розвідника RC-135U.
Головний представник Європейського командування США капітан ВМС Даніель Ернандес заявив, що маневр був здійснений непрофесійно і представляв небезпеку.
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Інший чиновник, знайомий з ситуацією, повідомив, що в результаті інциденту була порушена керованість американського літака RC-135U.
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