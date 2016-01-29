Пєсков: Путін поки не вирішив, чи йти на президентські вибори в 2018 році
13:54, 29 січня 2016Світ
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Президент Росії Володимир Путін ще не прийняв рішення, чи висуватися на виборах глави РФ у 2018 році.
REUTERS
Про це повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков, передає РБК.
Питання про те, чи буде Путін висуватися на наступних виборах, було підняте в контексті обговорення заяви Білого дому, який раніше підтримав висловлювання представника Мінфіну США про корумпованість російського президента.
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Раніше Путін припустив, що в 2018 році його посаду може зайняти інша людина. Раніше він не давав чіткої відповіді щодо своєї участі в нових виборах, однак і не відкидав такої можливості. При цьому Путін наголошував, що "довічно" залишатися на посаді глави держави не збирається.
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